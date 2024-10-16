إنطلاق مسيرة طلابية توعوية احتفالاً باليوم العالمي للعصا البيضاء بجامعة سوهاج

احتفلت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، باليوم العالمي للعصا البيضاء بإطلاق مسيرة طلابية توعوية شاملة لتعريف كافة منسوبي الجامعة بخصائص ذوي الإعاقة البصرية، وبوسائل التكنولوجيا المساعدة ومنها العصا البيضاء، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وأسرة طلاب من أجل مصر، الطلاب المتطوعين، رفقاء ذوي الإعاقة من طلاب وطالبات برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بسوهاج والهلال الأحمر، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تشمل جميع فئات المجتمع المصري وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، موضحاً ان المسيرة الطلابية الدامجة هدفت الي حث وتوعية جميع منسوبي الجامعة لتقديم الدعم والمساندة لزملاؤهم من ذوي الإعاقة البصرية، و شملت التعريف بالعصا البيضاء ودلالتها في تسهيل الحركة والتنقل داخل وخارج الجامعة، وذلك ضمن حزمة التسهيلات والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة عامة وذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة.

وأضاف الدكتور طارق زكي موسي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالحامعة بأن المسيرة التوعوية الدامجة شملت ما يقرب من (٣٠٠) مشارك، وقام الطلاب المتطوعين بتوزيع بطاقات تعريفية بالإعاقة البصرية وخصائصها واستخدامات العصا البيضاء، وعمل رسومات وتصميمات من ابتكارتهم للتعبير عن مضمون الإحتفالية.