رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في احتفالية 51 سنة من انتصار أكتوبر المجيد

بدعوة من الفريق اركان حرب ياسر محجوب صالح الملحق العسكري في السفارة المصرية بروما شارك الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا فى حفل السفارة المصرية بروما بذكرى انتصار أكتوبر، وبحضور العديد من المسؤولين الايطاليين والسفراء العرب والأجانب.



وتم عرض فيلم وثائقي عن المعركه التاريخية التي قامت بها قواتنا المسلحة وحررت سيناء وخلال الكلمة التى القاها الفريق محجوب ذكر فيها عن مدى أهمية العلاقات التاريخية المصرية الإيطالية وبين جميع دول الجوار وان مصر آمنة ومستقرة رغم جميع التحديات والصعوبات التى تمر بالمنطقة .



وقال الدكتور عيسى اسكندر: “ لقد كنت فخور جدا اثناء عرض الفيلم الوثائقي اثناء عبور قواتنا المسلحة خط بارليف ونحن هنا القوة الناعمة التي تمثل مصر بالخارج خير تمثيل والتى تمثل اكبر موارد الدولة”.

وتابع اسكندر: “ ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري نمو تحويلات المصريين في الخارج خلال الستة أشهر الماضية انعكس على معدلات الادخار الأجنبية في البنوك”.

وقد نظم مكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما برئاسة اللواء أركان حرب ياسر محجوب صالح إحتفالية كبرى بمناسبة مرور (51) عاماً على إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

أقيم الحفل بالسفارة المصرية بروما وسط أجواء تحمل طابعاً مصرياً أصيلاً فى حضور السفير بسام راضى سفير مصر فى إيطاليا والسادة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالسفارة .

وشارك فى الإحتفال عدد كبير من قيادات وزارة الدفاع والخارجية الإيطالية فضلاً عن السفراء العرب والأجانب وبعض السادة من نواب البرلمان والمؤسسات الإيطالية الحكومية والمدنية وبمشاركة الرموز الوطنية من الأزهر الشريف والطوائف المسيحية بإيطاليا والسادة الملحقين العسكريين المعتمدين لدى دولة إيطاليا.



كما حضر الإحتفال عدد من القيادات ورموز الجالية المصرية فى إيطاليا .

