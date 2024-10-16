الاتحاد الإنجليزي يعلن تعيين توخيل مدربًا لمنتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعيين الألماني توماس توخيل، المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ، كمدير فني جديد لمنتخب إنجلترا.



تأتي هذه الخطوة بعد استقالة جاريث ساوثجيت عقب الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا.

دخل الاتحاد الإنجليزي في محادثات مكثفة مع توخيل خلال الفترة الماضية، بعد تعيين لي كارسلي كمدرب مؤقت.

وبذلك يصبح توخيل ثالث مدرب أجنبي في تاريخ منتخب إنجلترا، بعد الراحل سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، فقد أتم توخيل الصفقة مع الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تعيينه قريبًا. سيتقاضى توخيل راتبًا سنويًا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يمثل خفضًا كبيرًا مقارنة بعقده السابق مع تشيلسي، الذي كان يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

سيستمر لي كارسلي في منصبه كمدرب مؤقت حتى بعد مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد اليونان وجمهورية أيرلندا في نوفمبر.

