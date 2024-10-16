توخيل أول مدرب غير إنجليزي يقود إنجلترا منذ 15 عامًا

أعلنت تقارير صحفية إنجليزية عن موافقة المدرب الألماني توماس توخيل على تولي قيادة منتخب إنجلترا، ليصبح ثالث مدرب أجنبي في تاريخ الفريق بعد الراحل سفين جوران إريكسون وفابيو كابيلو.

تأتي هذه الخطوة بعد استقالة جاريث ساوثجيت عقب الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا.

وقد وضع مارك بولينجهام، المسؤول الكبير في الاتحاد الإنجليزي، توخيل على رأس قائمة المرشحين لتولي هذا المنصب.

وفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن توخيل، الذي لم يرتبط بأي فريق منذ مغادرته بايرن ميونيخ، قد أتم الصفقة مع الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن تعيينه قريبًا.

سيتقاضى توخيل راتبًا سنويًا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يمثل خفضًا كبيرًا مقارنة بعقده السابق مع تشيلسي الذي كان يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.

سيستمر لي كارسلي في منصبه كمدرب مؤقت حتى بعد مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد اليونان وجمهورية أيرلندا في نوفمبر.