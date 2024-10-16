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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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منظمة أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية: غزة تتعرض للمحو والمدنيين يعانون من التجويع

غزة
غزة

أكد بيان مشترك لمنظمة أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية، أن شمال غزة يتعرض للمحو وعلى قادة العالم إنهاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على الفور، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

منظمة أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمي

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وأشار بيان أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية، أنه منذ 1 أكتوبر لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة وتعرض المدنيين للتجويع وتقصفهم في منازلهم.

وشدد أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية، على أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأوضح أوكسفام و37 وكالة إغاثة عالمية، أنه لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.

 

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