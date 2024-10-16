أسعار الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الأربعاء 16-10-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-10-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.7 جنيه للشراء و158.4جنيه للبيع، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.7 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.7 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.7 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

155.1 جنيه للشراء.

158.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.03 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية الثلاثاء مدفوعا برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعا ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس الذي لامسه أمس الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع في حين ارتفع التضخم في سبتمبر بأكثر قليلا من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، مع خفض يصل إلى 45 نقطة أساس إجمالا حتى نهاية العام.وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 103.27 وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ الثامن من أغسطس عند 103.36 والذي لامسه أمس الاثنين.