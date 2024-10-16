ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، بقيمة 15 جنيهًا، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3605 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4120 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3605 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3090 جنيهًا.

الجنيه الذهب 28840 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2667 دولارًا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2649 دولارًا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2653 دولارًا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

الذهب يظهر مرونة كبيرة في تداولاته الأخيرة وقدرة على استيعاب الأخبار التي تأتي في غير مصلحته، وقد شاهدنا خلال الأسبوعين الماضيين تصحيح سلبي سريع للذهب لم ينخفض به إلى مستويات متدنية بل اقترب من مستوى الدعم الرئيسي 2600 دولار للأونصة قبل أن يعود السعر إلى الارتداد لأعلى.

منذ بداية الأسبوع ويشهد سعر الذهب تحركات متذبذبة دون اتجاه واضح وذلك في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد لتوجيه حركة سعر الذهب، وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية.ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.وقالت سوني كوماري محللة السلع الأولية في إيه.إن.زد، لوكالة رويترز: "العامل الذي يغير قواعد اللعبة بالنسبة لأسعار الذهب هو تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ يمهد الطريق للطلب الاستثماري".