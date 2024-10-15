انخفاض كبير بسعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، تراجعًا كبيراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2024، بأكثر من 40 جنيها ، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 28720 جنيها مقابل 28760 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين وجهات نظر جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خفض أسعار الفائدة لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.

واستقر الذهب عند 2646.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2685.42 دولار الشهر الماضي.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2663.10 دولار. وقال ييب جون رونج، محلل السوق لدى آي.جي، لوكالة رويترز: "أسعار الذهب كانت قوية بشكل مفاجئ، إذ رفضت الاستسلام لقوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة".

وأضاف أن الانتخابات الأميركية قد تزيد الطلب على الذهب باعتباره تحوطا في مواجهة عدم اليقين، في حين أن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الأسعار إلى مستوى قياسي مرتفع، مستهدفة 2800 دولار بحلول نهاية العام.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 87 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال ممثلو ثلاثة بنوك مركزية في المؤتمر السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك الذهبية إن البنوك المركزية تظل حريصة على شراء الذهب لتنويع احتياطياتها لأسباب مالية أو استراتيجية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.14 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.95 دولار، وانخفض البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1020.50 دولار.