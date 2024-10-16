طرح Android 15 على أجهزة Pixel

لقد كان الانتظار طويلاً بالنسبة لأولئك الذين اشتروا هاتف Pixel جديدًا على الفور، لكن Google بدأت الآن في طرح Android 15 عبر الأجهزة المؤهلة.

في حين أصدرت Google الكود المصدري للنسخة مفتوحة المصدر الشهر الماضي، فإن إصدار البيع بالتجزئة لنظام التشغيل المحمول بدأ يضرب الهواتف والأجهزة اللوحية.

كما هو الحال دائمًا، فإن أجهزة Pixel هي أول من يحصل على إمكانية الوصول إلى Android 15. ظهرت مجموعة Pixel 9 لأول مرة في أغسطس وعلى الرغم من أن Google تنشر عادةً تحديثًا رئيسيًا لنظام التشغيل جنبًا إلى جنب مع أحدث هواتفها الرائدة، إلا أن هذا لم يكن الحال هذه المرة. سيكون Android 15 متاحًا على الأجهزة المؤهلة من الشركات المصنعة الأخرى في الأشهر المقبلة، لكن بعض مصنعي الهواتف والأجهزة اللوحية سيستخدمون إصدارات متشعبة من الكود المصدري.

الأمان والخصوصية هما نقاط التركيز الرئيسية لنظام Android 15. تقول Google إن قفل اكتشاف السرقة يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حماية بياناتك. يجب أن تساعد طبقات المصادقة الإضافية مثل إزالة بطاقة SIM وإيقاف تشغيل Find My Device في تأمين جهازك أيضًا. ستتمكن من إعداد مساحة خاصة في Android 15 حيث تكون التطبيقات الحساسة (وأي تطبيقات أخرى تريد وضعها هناك) غير مرئية للآخرين تقريبًا.

تتضمن الميزات الجديدة الأخرى طريقة سهلة لتثبيت وإلغاء تثبيت شريط المهام على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية للحصول على تخطيطات أكثر قابلية للتخصيص والوصول إلى التطبيقات. يُقال إن خيار إقران التطبيق يفيد تعدد المهام. ستتمكن من حفظ مجموعات من التطبيقات كأيقونات تطبيقات على الشاشة الرئيسية وفتحها بنقرة واحدة، مما يجعل نقل الملفات بين Google Drive وGmail أمرًا سهلاً.

تفتح Google المزيد من خيارات الكاميرا لتطبيقات الطرف الثالث، مثل التحكم الأكثر تفصيلاً في الفلاش. ستتمكن من تسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تستخدم مفاتيح المرور بنقرة واحدة. وربما الأهم من كل ذلك بالنسبة لبعض الأشخاص، أن تطبيقات المراسلة الخاصة بالشركة ستكون قادرة على دعم المراسلة عبر الأقمار الصناعية عندما تكون خارج نطاق شبكات الهاتف المحمول وشبكات Wi-Fi.

بالإضافة إلى ذلك، تطلق Google اليوم إصدار Pixel Drop، والذي يتضمن دعم قفل اكتشاف السرقة على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 10 والإصدارات الأحدث.