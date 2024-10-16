المقاولون 2005 يفوز على فاركو بثلاثية في بطولة كأس مصر
نجح فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 في الفوز على فريق نادي فاركو بثلاثية مقابل هدفان، أحرزها أيمن زغلول ومحمد سعيد و أحمد فتحي مانو، جاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدور التمهيدي لبطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2025/2024 .
يقود الفريق المدير الفني الكابتن محمد سعد، ويعاونه المدرب كابتن سعد عبد الباقي و مدرب حراس المرمى الكابتن تونسي أبو الليل ومخطط أحمال التدريب دكتور نادر نشأت و إداري الفريق الكابتن هاني عدلي و أخصائي إصابات الملاعب الكابتن أحمد السيد