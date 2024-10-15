وكيل أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة مصر على حماية أمنها واستقرارها

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته التاريخية خلال الندوة التثقيفية الـ40 بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر مشيراً إلى أنها تضمنت رسائل واضحة وحاسمة أكدت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية الاهتمام الرئاسى الكبير بالحفاظ على أمن مصر واستقرارها



وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن كلمة الرئيس السيسى تضمنت أيضاً رسائل قوية وواضحة حول روح الوحدة والتلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة وأن هناك علاقة قوية وأبدية بين المصريين وجيشهم الباسل وهذه العلاقة هى صمام أمان الحفاظ على أمن مصر وحماية جميع حدودها الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية

وأكد الدكتور محمد سليم أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالصراحة والشفافية والمصداقية وتلقاها جميع المصريين بارتياح كبير كرسالة طمأنينة للجميع بأن مصر تظل قوية بفضل تماسك الشعب وولاء الجيش مشيراً إلى أن المصريين على وعى وإدراك حقيقيين بأنه عندما يتحد الشعب مع الجيش، فإننا نصنع المعجزات كما فعلنا في أكتوبر المجيد والشعب المصري معروف بقوته وصموده وهذا ما يظهر بوضوح في كل مناسبة وطنية مثل نصر أكتوبر حيث يظل التاريخ شاهداً على الشجاعة والتضحيات التي قدمها أبطالنا في القوات المسلحة

وأكد الدكتور محمد سليم أن القوات المسلحة الباسلة كانت ولاتزال وستظل الدرع والسيف لحماية الوطن وكلمة الرئيس السيسي تؤكد على أن جيشنا قادر على الحفاظ على أمننا القومي، وأهمية التسليح والتطوير المستمر للقوات المسلحة معتبرًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بتأمين مستقبلها.

