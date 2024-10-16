خطوات تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا، يعد من اهتمامات قطاع كبير من المواطنين الراغبين في صرف السلع التموينية، خاصة أن تحديث البطاقة يعد ضمان لاستمرار الحصول على الدعم للسلع التي يتم صرفها للمستحقين كل شهر.

خطوات تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا

في البداية الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

يجب اختيار أيقونة خدمات التموين.

النقر على تفعيل بطاقة التموين.

يجب إدخال بيانات البطاقة التموينية.

على المواطن إدخال بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية، الضغط على موافق.

ستصل رسالة عبر الهاتف المحمول فيها كود تفعيل بطاقة التموين

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

الدخول على موقع مصر الرقمية

يجب اختيار أيقونة خدمات التموين

النقر على الاستعلام عن صرف البطاقة.

النقر على ابدأ الخدمة، لتظهر بيانات البطاقة التموينية.

الضغط الموافقة على الشروط والأحكام، والتالي.

أخيرًا تظهر بيانات البطاقة وعدد الأفراد ورصيد البطاقة من الدعم التمويني.

الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة التموين

جدير بالذكر تبلغ قيمة رسوم استخراج بطاقة التموين نحو 75 جنيها، كما تبلغ رسوم استخراج كارت التموين للحصول على الخبز فقط نحو 75 جنيها.