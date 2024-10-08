وزير التموين يصدر قرارا بحظر إخفاء ٧ سلع أساسية

على رأسها السكر والأرز

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا هاما اليوم الثلاثاء رقم ١٧١ بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء ٢٠٧١ لسنة ٢٠٢٤

نص القرار فى المادة الأولى على تعريف السبعة سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وهى زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض



نصت المادة الثانية يحظر على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة حظر السلع المذكورة وإخفائها عن البيع

نصت المادة الثالثة تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع

المادة الرابعة تضمنت قيام الشركات المذكورة باخطار مديريات التموين التابعة لها في الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الإنتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين

على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات

ونصف المادة الخامسة على قيام وزارة التموين باخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات

وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى من نصوص القرار ومن يخالف أى مادة بالقرار الوزارى يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به فى هذا الشأن