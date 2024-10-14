الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة إلغاء التموين مقابل 175 جنيها للمواطن

بوابة الوفد الإلكترونية

قال هشام  الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن عملية تحويل الدعم من عيني لنقدي أمر مطروح منذ فترة بهدف تنظيم عملية الدعم بما يتناسب مع الفترة الزمنية.

وأضاف "الدجوي"، خلال مداهلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المواطن يحصل على دعم نقدي في بطاقة التموين قدره 50 جنيهًا، وهذا الدعم مشروط بأخذ بعض السلع  التموينية من منافذ التموين بأسعار محددة، وهذا يؤدي إلى توازن في السوق. 

وأوضح أن هناك بعض الأصوات العالية تتحدث عن أن المواطن سيحصل على 175 جنيها في مقابل إلغاء التموين والخبز المدعم، والشركات القابضة، في حين يحصل المواطن على 50 جنيهًا سلع تموينية، وما يعادل 150 جنيه في الخبز

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