طريقة عمل جبنة موتزاريلا طازجة في المنزل

جبنة موتزاريلا هي واحدة من أشهر أنواع الجبن في العالم، وتستخدم في العديد من الأطباق، مثل البيتزا والسلطات، وتتميز بقوامها الناعم وطعمها اللذيذ، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين. على الرغم من أنها تتطلب بعض الخطوات، إلا أن صنع جبنة الموتزاريلا في المنزل يعد تجربة ممتعة وسهلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة بسيطة لعمل جبنة الموتزاريلا في المنزل.



طريقة عمل جبنة موتزاريلا

المكونات:

4 لترات من حليب البقر كامل الدسم (يفضل أن يكون غير مبستر)

1/4 ملعقة صغيرة من حمض الستريك (يمكن الحصول عليه من محلات المواد الغذائية)

ملعقة صغيرة من الرينيت (مُجفف لعمل الجبن)

ملعقة صغيرة من الملح

ماء بارد





الخطوات:

1.تحضير الحليب:

في قدر كبير، سخني الحليب على نار متوسطة حتى يصل إلى 32 درجة مئوية. استخدمي ميزان حرارة لضبط الحرارة بدقة.





2.إضافة حمض الستريك:

عندما يصل الحليب إلى الحرارة المطلوبة، أضيفي حمض الستريك وامزجي بلطف لمدة دقيقة.





3.إضافة الرينيت:

أضيفي الرينيت إلى الحليب مع التحريك بلطف، ثم اتركيه دون تحريك لمدة 5-10 دقائق حتى يتخثر الحليب ويشكل كتلًا.





4.فصل الخثارة:

بعد أن يتخثر الحليب، استخدمي مصفاة لفصل الخثارة عن مصل الحليب. يمكنك وضع الخثارة في قطعة قماش نظيفة وتركها لتصفى لمدة 10-15 دقيقة.





5.عجن الجبنة:

بعد تصفية الخثارة، ضعيها في وعاء، وأضيفي الملح. باستخدام يديك، اعجني الخثارة حتى تتماسك وتصبح ناعمة. يمكنك تسخين الماء في قدر آخر لتسهل عملية العجن.



6.تشكيل الجبنة:

بعد أن تصبح الجبنة متماسكة، يمكنك تشكيلها إلى كرات أو أشكال حسب الرغبة. يمكنك وضعها في ماء بارد لتماسكها.

7.التخزين:

بعد تشكيل الجبنة، يمكن تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة. يُفضل استخدامها في غضون أسبوع.



النتيجة:

ستحصلين على جبنة موتزاريلا لذيذة وطازجة يمكنك استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق. استمتع بمذاقها الغني وطعمها الرائع في وصفاتك المفضلة.