الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل جبنة موتزاريلا طازجة في المنزل

بوابة الوفد الإلكترونية

جبنة موتزاريلا هي واحدة من أشهر أنواع الجبن في العالم، وتستخدم في العديد من الأطباق، مثل البيتزا والسلطات، وتتميز بقوامها الناعم وطعمها اللذيذ، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين. على الرغم من أنها تتطلب بعض الخطوات، إلا أن صنع جبنة الموتزاريلا في المنزل يعد تجربة ممتعة وسهلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة بسيطة لعمل جبنة الموتزاريلا في المنزل.

 


طريقة عمل جبنة موتزاريلا

المكونات:

4 لترات من حليب البقر كامل الدسم (يفضل أن يكون غير مبستر)

1/4 ملعقة صغيرة من حمض الستريك (يمكن الحصول عليه من محلات المواد الغذائية)

ملعقة صغيرة من الرينيت (مُجفف لعمل الجبن)

ملعقة صغيرة من الملح

ماء بارد


 

الخطوات:

1.تحضير الحليب:

في قدر كبير، سخني الحليب على نار متوسطة حتى يصل إلى 32 درجة مئوية. استخدمي ميزان حرارة لضبط الحرارة بدقة.


 

2.إضافة حمض الستريك:

عندما يصل الحليب إلى الحرارة المطلوبة، أضيفي حمض الستريك وامزجي بلطف لمدة دقيقة.


 

3.إضافة الرينيت:

أضيفي الرينيت إلى الحليب مع التحريك بلطف، ثم اتركيه دون تحريك لمدة 5-10 دقائق حتى يتخثر الحليب ويشكل كتلًا.


 

4.فصل الخثارة:

بعد أن يتخثر الحليب، استخدمي مصفاة لفصل الخثارة عن مصل الحليب. يمكنك وضع الخثارة في قطعة قماش نظيفة وتركها لتصفى لمدة 10-15 دقيقة.


 

5.عجن الجبنة:

بعد تصفية الخثارة، ضعيها في وعاء، وأضيفي الملح. باستخدام يديك، اعجني الخثارة حتى تتماسك وتصبح ناعمة. يمكنك تسخين الماء في قدر آخر لتسهل عملية العجن.
 

 

6.تشكيل الجبنة:

بعد أن تصبح الجبنة متماسكة، يمكنك تشكيلها إلى كرات أو أشكال حسب الرغبة. يمكنك وضعها في ماء بارد لتماسكها.

 

 

7.التخزين:

بعد تشكيل الجبنة، يمكن تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة. يُفضل استخدامها في غضون أسبوع.
 

النتيجة:

ستحصلين على جبنة موتزاريلا لذيذة وطازجة يمكنك استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق. استمتع بمذاقها الغني وطعمها الرائع في وصفاتك المفضلة.

 

txt

عادات شائعة تهدد بصرك وتزيد من خطر الإصابة بالعمى

txt

7 أطعمة تزيد من التهاب القولون وتفاقم الأعراض

txt

مشروبات طبيعية لطرد السموم من الجسم وتعزيز الصحة العامة

txt

علاجات منزلية فعالة لحب الشباب وطرق استخدامها

txt

كيف يؤثر النوم على صحة البشرة وجمالها

txt

فوائد شرب الشاي الأخضر لبشرة صحية ونضرة

txt

نصائح فعالة للعناية بالشعر المصبوغ والحفاظ على جماله

txt

فوائد ممارسة الرياضة لصحة البشرة وجمالها

txt

عادات يومية تؤثر على صحة الأسنان وطرق تجنبها

txt

أضرار الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل وتأثيرها على صحة البشرة

مواد متعلقة

7 أطعمة تزيد من التهاب القولون وتفاقم الأعراض

عادات شائعة تهدد بصرك وتزيد من خطر الإصابة بالعمى

مشروبات طبيعية لطرد السموم من الجسم وتعزيز الصحة العامة

علاجات منزلية فعالة لحب الشباب وطرق استخدامها

كيف يؤثر النوم على صحة البشرة وجمالها

فوائد شرب الشاي الأخضر لبشرة صحية ونضرة

نصائح فعالة للعناية بالشعر المصبوغ والحفاظ على جماله

فوائد ممارسة الرياضة لصحة البشرة وجمالها
الجريدة الورقية