حزب الله..تتعهد بتوجيه الصورايخ إلى المزيد من مناطق إسرائيل

وفقا لاسوشتيد برس

حزب الله وإسرائيل.. بعد يوم من الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة في شمال لبنان بعيدًا عن منطقة نفوذ جماعة حزب الله الرئيسية، قال مسؤول من حزب الله، أن الجماعة ستوجه الصواريخ إلى المزيد من المناطق في إسرائيل.

تل أبيب وحيفا أهداف حزب الله الرئيسية

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "اسوشتيد برس"، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، إن حزب الله يركز على "إيذاء العدو"، مشيراً إلى أنه سيكثف هجماته في الجنوب في إسرائيل، وذكر مدينتي تل أبيب وحيفا، اللتين كانتا بالفعل هدفًا للهجمات.

وجاءت تعليقاته في خطاب مسجل ومتلفز في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها أرسلت فريقا صغيرا من القوات إلى إسرائيل لدعم نظام دفاع صاروخي أمريكي الصنع.



الولايات المتحدة تهدد اسرائيل: زيادة المساعدات الإنسانية لغزة أو فقدان تمويل الأسلحة الأمريكي

وأرسلت إدارة بايدن أيضًا تحذيرًا لإسرائيل: عليها زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها إلى غزة خلال الثلاثين يومًا القادمة أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى تمويل الأسلحة الأمريكي.

يذكر أن حزب الله أطلق ما يقدر بنحو 13 ألف صاروخ على إسرائيل خلال العام الماضي دعماً لحرب حماس مع إسرائيل في غزة، وقد نزح عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل عن منازلهم، وقالت إسرائيل إن حربها المتصاعدة مع حزب الله تهدف إلى وقف إطلاق تلك الصواريخ حتى تتمكن الأسر من العودة إلى ديارها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 90 قذيفة على إسرائيل أمس الثلاثاء، دون تقديم تفاصيل.

الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها من تطبيق اسرائيل لقوانين الحرب

ويوم الاثنين، أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في شمال لبنان عن مقتل 22 شخصا على الأقل، وقالت إسرائيل إنها ضربت هدفا تابعا لحزب الله، لكن الأمم المتحدة دعت أمس إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بقوانين الحرب"، مضيفاً أن الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن عشرات النساء والأطفال كانوا من بين القتلى.

وفي قرية أيتو اللبنانية، عثر عمال الإنقاذ، أمس، على المزيد من الجثث والبقايا بين الأنقاض، بما في ذلك جثة طفل.

ضربة إسرائيل الاخيرة صدمة لسكان لبنان لأنها بعيدة عن نفوذ حزب الله

وتقع بلدة أيتو في منطقة بعيدة عن مناطق نفوذ حزب الله الرئيسية في جنوب وشرق لبنان.

لذلك كانت الضربة بمثابة صدمة للسكان، كما أدت إلى تفاقم المخاوف من أن توسع إسرائيل هجومها إلى عمق لبنان.

وكان نحو 1.2 مليون شخص فر من جنوب وشرق لبنان، حيث تركز القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وشهدت عدة قرى في جنوب لبنان ووادي البقاع غارات جوية مكثفة أمس الثلاثاء، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة إن غارة جوية إسرائيلية على قانا في محافظة صور أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة على رياق في وادي البقاع أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

حزب الله: سيواصل استهداف إسرائيل حتى وقف لإطلاق النار في غزة

وقال حزب الله إنه سيواصل استهداف إسرائيل حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال قاسم الذي قاد حزب الله منذ 27 سبتمبر عندما اغتيل زعيمه حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية : "لا يمكننا فصل لبنان عن فلسطين، أو فلسطين عن العالم".

على مدار العام الماضي، قُتل 2350 شخصًا في لبنان في غارات جوية إسرائيلية، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد، التي تقول إن حوالي 25% منهم من النساء والأطفال.

إيران تحذر.. القوات الأمريكية ستكون في خطر إذا شنت هجوما اخر

وفي الوقت نفسه، أعلن السكرتير الصحفي للبنتاجون، اللواء بات رايدر، أن القوات الأمريكية وصلت إلى إسرائيل مؤخرا وسيعمل الفريق على تشغيل بطارية دفاع منطقة عالية الارتفاع للدفاع ضد الهجمات الصاروخية الباليستية من إيران، التي تدعم كلاً من حزب الله وحماس وشنت هجومين صاروخيين على إسرائيل هذا العام.

وقال رايدر: “خلال الأيام المقبلة، سيستمر وصول أفراد عسكريين أمريكيين إضافيين ومكونات بطارية ثاد إلى إسرائيل”.

وحذرت إيران من أن القوات الأمريكية ستكون في خطر إذا شنت هجوما آخر.