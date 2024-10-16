وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن غدًا

يزور وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأردن غدًا الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، وذلك في إطار جولة إقليمية يجريها الوزير الإيراني في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

وأفادت الخارجية الأردنية بأن الوزير أيمن الصفدي سيلتقي عراقجي لبحث القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. الأردن سيكون محطة ضمن جولة إقليمية شملت لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من إطلاق إيران حوالي 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، وهو هجوم قالت طهران إنه كان انتقامًا لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، وكذلك الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.

وأكدت السلطات الأردنية أنها اعترضت بعض الصواريخ التي أطلقتها إيران في أجوائها، فيما توعدت إسرائيل برد قوي على الهجوم. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الرد الإسرائيلي سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".

في المقابل، تعهدت طهران بالرد على أي هجوم إسرائيلي يستهدفها. من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات سابقة أن بلاده لن تكون "ساحة حرب لأحد"، وأن الأردن سيتصدى لأي تهديد لأمنه واستقراره من قبل أي طرف.

واشنطن: مشاهد احتراق الناس أحياء قاسية عقب قصف إسرائيلي استهدف النازحين وسط غزة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استيائها العميق من مشاهد احتراق الناس أحياء عقب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "من المرعب رؤية الناس يحترقون حتى الموت في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية". وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوين بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أبلغوا نظيريهما الإسرائيليين بمخاوف واشنطن العميقة بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير بلينكن أكد في اتصالاته مع المسؤولين الإسرائيليين أن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يمكن أن تكون خطوة لمرة واحدة فقط، موضحًا: "نعتقد أن إيصال المساعدات إلى غزة أمر ممكن ونعلم أن العقبات اللوجستية يمكن التغلب عليها".

هذا وأفادت مصادر طبية فجر الاثنين بأن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين النازحين قُتلوا وأصيبوا بعد قصف الجيش الإسرائيلي للخيام التي كانوا يقطنونها داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى. وبحسب شهود عيان، أدى القصف إلى اشتعال نيران ضخمة في الخيام، وتسبب انفجار أنابيب الغاز في زيادة حجم الكارثة.

من جانبه، أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خيام النازحين داخل المستشفى للمرة السابعة على التوالي، ما أسفر عن مزيد من الضحايا والإصابات، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة.