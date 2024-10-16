سيلينا جوميز تتألق في جلسة تصوير لفيلمها الجديد

تألقت النجمة والمطربة اللاتينية سيلينا جوميز مرتدية فستانًا من تصميم سكياباريلي في جلسة تصوير التي أقيمت في لندن تزامنًا مع عرض فيلمها الجديد إميليا بيريز.

وتحدثت سيلينا جوميز خلال وجودها في لندن عن تجربتها الشخصية مع الصحة العقلية، إذ قالت إنها عزلت نفسها لسنوات والآن، تعتمد على مجتمع صغير من المعارف والأصدقاء.

وقالت: "ليس لدي الكثير من الأشخاص في حياتي، لكن أعرف من هم دائرتي الداخلية، من الجيد أيضًا أن يكون لديك أشخاص حولك يستمعون إليك، وليكون لديك حرية في التخلي عن أي شيء يبقيك عالقًا وتلك الغصة في حلقك".

وشاركت سيلينا في اليوم العالمي للصحة العقلية خلال وجودها في عاصمة الضباب لندن، حيث ناقشت لجنة مؤتمر الصحة العقلية أفضل السبل لرعاية نفسك عندما تشعر بالإرهاق بسبب القلق ولا تريد مغادرة سريرك. وفي تلك اللحظة كشفت سيلينا جوميز أنها عانت من الكثير من المشاكل في الماضي لدرجة أنها لم تعد تنام في غرفة نومها الآن.

وقالت سيلينا جوميز:"أنا شخص قلق للغاية"، ورغم ذلك أعتقد أن إجراء محادثة إيجابية مع نفسك، حتى لو بدا ذلك غريبًا، فهو مؤثر حقًا. وفي كل مرة أرى فيها شخصًا وأجعله يبتسم، فهذا يجعل يومي دائمًا بغض النظر عن شعوري".

تابعت قائلة : "لقد أصدرت فيلمًا وثائقيًا بعنوان عقلي وأنا"، مشيرة إلى مشروع الفيلم الذي ألقى الضوء على صراعها مع الذهان والاكتئاب ثنائي القطب . "أنا مختلفة قليلاً عن والدتي، لأنني قضيت وقتًا طويلاً في غرفة نومي لدرجة أنني لم أعد أنام فيها بعد الآن، لأنني أربطها بوقت سيئ في حياتي ".

وأضافت: "إن الشعور بالقلق أمر مرهق للغاية في بعض الأحيان، نعم، لم أكن أرغب في مغادرة سريري لسنوات، وكان جزء من ذلك أنني لم أكن أقوم بالعمل. وعليك أن تؤمن بنفسك للقيام بالعمل الذي سينير لك الطريق حقًا".

تحدثت جوميز أيضًا عن علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها اضطرت إلى تعليم نفسها عدم الشعور بالذنب عند قولها إنها لا تشعر بأنها على ما يرام.

وأضافت: "أحاول جاهدة أن أستغل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنني اضطررت أيضًا إلى التوقف عن محاولة الدفاع عن نفسي، لأنني لا ينبغي أن أعتذر عن كوني صادقة، وعن قولي إنني لست جيدة، وهذا ليس لطيفًا مما قلته"، علمتني والدتي دائمًا أن الضوضاء ستكون موجودة باستمرار، لكن الأمر يتعلق بإيجاد تلك اللحظة التي أقول فيها فعليًا،" لا، أنا شخص جيد، أنا لطيف، أعمل بجد حقًا، وأنا ممتنة، وأحب كل الأشياء الصغيرة في الحياة، "وأحتاج إلى هذا التذكير.