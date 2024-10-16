الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أستاذ علاقات دولية: عملية حزب الله في حيفا أحدثت اختراقا عسكريا واستخباراتيا بإسرائيل

حامد فارس
حامد فارس

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن الهجوم الذي نفذه حزب الله على حيفا كان مفاجئا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنه بعد قتل حسن نصر الله وقيادات الصف الأول والثاني في حزب الله، كان تتوقع أن يحتاج حزب الله إلى وقت كبير ليتعافى وينجح في توجيه ضربات للاحتلال.

وأضاف “فارس”، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، في برنامج “ملف اليوم”، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله نجح بشكل كبير وبسرعة وقوة في العودة مرة أخرى كي يكون ندا للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن حزب الله نجح في اختراق حقيقي في جدار إسرائيل التي كانت تظن أنها لن تكتوي بالنيران التي تشعلها في الشرق الأوسط.

وأضاف: "العملية التي شنها حزب الله على حيفا كانت ضربة قوية ومزلزلة"، مؤكدا أن هذا العملية بقصف معسكر فرقة الجولاني بقوات الاحتلال الإسرائيلي أحدثت اختراقا عسكريا واستخباراتيا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "مثل هذه العملية لا يمكن أن تتم بهذه الدقة إلا إذا كان هناك أعين لحزب الله في شمال إسرائيل، استهداف حزب الله للجنود في الجولان وإصابتهم يعني أن هناك من أعطى التفاصيل الكاملة لتنفيذ هذه العملية النوعية في هذا التوقيت التي أصابت وقتلت ما لا يقل عن 67 جنديا إسرائيليا".

مواد متعلقة

محلل سعودي: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي لتوحيد الجهود والمواقف العربية

رجال الأعمال: "لدينا البدائل لبعض السلع المستوردة لكنها ليست بنفس الجودة"

إبراهيم عيسى: مصر قلب العروبة النابض والداعم الأكبر

إبراهيم عيسى: التنسيق المصري السعودي يشعل النار في قلوب الإخوان وراغبي الحرب

إبراهيم عيسى: زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة مهمة ولها دلالات كثيرة

إبراهيم عيسى: البحث العلمي "ميت" بسبب هيمنة التيار السلفي.. "الدكتور بالدقن والدكتورة بالنقاب"

إبراهيم عيسى: 25 يناير أحرقت النخبة السياسية

حزب الله يستهدف مربض الزاعورة التابع للجيش الإسرائيلي برشقة صاروخية

الجريدة الورقية