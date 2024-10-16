اليوم.. الإسماعيلي يطير إلى قطر استعدادًا للموسم الجديد

تغادر اليوم بعثة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد ابراهيم المدير الفني للفريق، إلى دولة قطر، لإقامة معسكر تدريبي، استعدادًا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، على أن تعود يوم 26 أكتوبر الجاري.

ويوجه النادي الشكر إلى الجانب القطري، الذي تحمل جميع نفقات المعسكر، معربا عن سعادته على التعاون المثمر بين الطرفين.

أبو الحسن يكشف عن حل أزمات الدراويش

ومن جانبه، أكد نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن قرار إيقاف القيد منع النادي من إبرام أكثر من صفقة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "أبو الحسن : "مجلس إدارة الإسماعيلي، تولى المهمة في وقت صعب للغاية، النادي كان مطالب بسداد 6 ملايين و800 ألف دولار، بسبب وجود 12 قضية ضد القلعة الصفراء".

وأضاف: "مجلس الإدارة استطاع حل 8 قضايا بشكل نهائي، بجانب حل قضيتين بشكل جزئي بعد الاتفاق على دفع المستحقات المالية على أقساط".

وأكمل: "إيقاف القيد الذي يعاني منه الإسماعيلي ليس بسبب مستحقات مالية، ولكن هي عقوبة تأديبية من "فيفا" بسبب كثرة الأزمات بين النادي واللاعبين والمدربين".

وواصل: "الإسماعيلي كان قد أنهى اتفاقه مع 3 لاعبين أفارقة، بجانب 3 لاعبين من الدوري المحلي، وننتظر رفع إيقاف القيد في أي وقت خلال الفترة القادمة".

وتابع: "الإسماعيلي سيخوض الموسم الجديد بالقائمة المتاحة حالياً، والفريق استعاد خدمات إيريك تراوي من جديد".

وعن موقف التونسي حمدي النقاز علق قائلا: "في الفترة الحالية اللاعب يواجه عقوبة الإيقاف من جانب "فيفا" بسبب أزمته مع الزمالك، كما أنه قام بشكوى الإسماعيلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، وهو خارج الصورة في الفترة الحالية".

وعن وجود انقسامات داخل مجلس الإدارة قال: "الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية في الأساس، ومجلس الإدارة بدأ مهمته بشكل جيد للغاية، وأعضاء مجلس الإدارة لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن هناك بعض المعلومات الغائبة عن عدد منهم، وذلك يترتب عليه وجود اختلافات في القرارات".

وتابع: "لم أحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي أقيم مساء الإثنين، وذلك بسبب تواجدي في مقر اتحاد الكرة لعقد جلسة مع رئيس نادي النجوم لحل أزمة اللاعب إبراهيم حسن".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الإسماعيلي لن يتحمل أي تكاليف مالية خلال معسكر الفريق الأول في قطر، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل من سفر وإقامة وتنقلات .