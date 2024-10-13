الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

العمل مستمر.. تفاصيل مران الإسماعيلي عقب ودية فاقوس مباشرة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الكابتن حمد إبراهيم، العمل دون راحة استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

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وديا.. الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع فاقوس

وحرص الجهاز الفني على خوض اللاعبين لمران عقب نهاية ودية الفريق اليوم، الأحد، أمام فاقوس، رغبة من كابتن حمد وجهازه المعاون، في كسب المزيد من الوقت لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني رفع الحمل التدريبي، للارتقاء بالمستوى بالبدني والخططي للاعبين قبيل انطلاق الموسم.

المران تم تقسيمه على جزئين الأول اشتمل على تدريبات بدنية والثاني تطرق إلى جمل خططية وفنية متنوعة بغرض زيادة الفاعلية الهجومية.

كما شهد المران تدريبات منفردة للاعبي الخط الدفاعي بهدف زيادة الانسجام فيما بينهم والحد من الأخطاء الدفاعية.

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