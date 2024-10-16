رضا عبد العال: أمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة مع الفراعنة حتى الأن ويحقق النجاح المطلوب.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب لقوة المنافسات والمنتخبات الإفريقية ".

وأضاف:" المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية يجب أن يظهر بشكل أشرس فنياً من أجل التتويج باللقب ".

في سياق متصل، قال حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مباراة موريتانيا عن غياب محمد صلاح: "احترمت رغبة صلاح في عدم اللعب على النجيل الصناعي، وهذا كان أيضًا رغبة الجهاز الطبي لليفربول، لأن صلاح كان يعاني من إصابة خفيفة".

وتابع: "ليفربول خشى من تجدد الإصابة، وقراري كان الحفاظ على صلاح لأنه سيكون مهمًا في الفترات المقبلة، خاصة في تصفيات كأس العالم، واليوم حافظنا على صلاح وكسبنا بدلاءً أدوا بقوة".

وأكمل حسام حسن: "من يعرفني ومن يعرف إبراهيم سيعلم أنني لا أفكر إلا في الفوز، الإعلام المصري لا يتقبل سوى الانتصارات، وهذه طموحاتنا في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا".