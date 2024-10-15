Google Shopping يحصل على المزيد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لقد استخدمت Google الذكاء الاصطناعي في أدوات التسوق الخاصة بها لفترة من الوقت الآن، مما يسمح للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي "لتجربة" الملابس ومعرفة ما إذا كانت الملابس تبدو جيدة عليهم، أو البحث عن أشياء باستخدام Google Lens. اليوم، تطبق Google المزيد من وظائف الذكاء الاصطناعي في خدمة التسوق الخاصة بها، مما يسمح لـ Gemini "بإظهار المنتجات الأكثر صلة".

بدلاً من عرض مجموعة متنوعة من المنتجات فقط، يتضمن تطبيق Google Shopping الآن موجزًا ​​تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يوصي بمنتجات أخرى مرتبطة بما بحثت عنه. على سبيل المثال، قد يحصل المتسوقون الذين يبحثون عن دفاتر ملاحظات على موجز يذكر القرطاسية مثل الأقلام والممحاة. يتم الحصول على المنتجات المعروضة أيضًا من مصادر مثل المقالات والإرشادات من جميع أنحاء الويب. يمكنك أيضًا قراءة هذه المقالات بنفسك بالنقر فوقها.



إذا لم تكن هذه الملخصات كافية بالنسبة لك، فيمكن تحسين عمليات البحث باستخدام المرشحات. تتضمن المرشحات معايير مثل حجم الملابس والمنتجات في المتاجر القريبة منك. تعمل هذه المرشحات أيضًا مع التجارب الافتراضية، كما ذكر أعلاه، والتسوق بالواقع المعزز (AR). يعمل التسوق باستخدام الواقع المعزز إذا كان المنتج مرتبطًا بأصل ثلاثي الأبعاد، ولكنه يمكن أن يساعد المتسوقين على "رؤية" المنتجات كما لو كانوا في متجر.

يحصل Google Shopping أيضًا على صفحة "العروض" التي تعرض أسعارًا أقل، إذا كانت متوفرة. سيتم أيضًا تخصيص الصفحة بناءً على عمليات البحث السابقة الخاصة بك. عندما تتعب من التسوق أو تحتاج إلى تنفيذ المهمات، يمكنك مغادرة Google Shopping والعودة، واستئناف ما توقفت عنده. يمكن تعطيل عمليات البحث المخصصة مثل هذه إذا كنت لا تريد أن يتتبع Google عمليات البحث الخاصة بك عن كثب.

تتوفر تغييرات Google Shopping هذه اليوم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لن يراها الجميع على الفور، لأن Google ستطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة.