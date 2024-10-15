دراسة تكشف العلاقة بين تناول الطعام وطول العمر

ذكرت دراسة علمية جديدة أن خفض السعرات الحرارية والامتناع عن تناول الوجبات بشكل معتاد قد يكون استراتيجية رابحة لإطالة العمر، إذا تم الالتزام بالشروط والأحكام المحددة.

وتشير الدراسة التي أجريت على الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يقرب من 1000 فأر، إلى أن التغيرات الأيضية وانخفاض كتلة الجسم من الآثار الجانبية لتقييد الطعام، والتي قد تكون لها تكلفة صحية لبعض الأفراد.

وأظهرت دراسات مختلفة أن جميع أنواع الحيوانات، من القرود إلى ذباب الفاكهة إلى الفئران إلى الديدان الخيطية، تعيش لفترة أطول عندما يتم تقييد إمدادات الغذاء الخاصة بها.

وبالنظر إلى الأخلاقيات والتحديات المحيطة بالأبحاث السريرية، من الصعب القول ما إذا كان تناول كميات أقل من الطعام قد يؤدي أيضًا إلى زيادة عمر الإنسان.

وتشير التحقيقات القائمة على الملاحظة التي تستخدم تقييد السعرات الحرارية بشكل أقل تطرفًا، مثل الصيام المتقطع، إلى وجود فوائد لتقييد النظام الغذائي، الذي قد يقلل من فرص الموت المبكر، بحسب مقال منشور في مجلة "sciencealert" العلمية.

كما تشير الدراسات الصحية أيضًا إلى انخفاض الوزن ودهون الجسم وتخفيف مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأيض، ما قد يلعب دورًا قويًا في إطالة العمر.

لكن أحجام العينات الصغيرة والفترات المحدودة للدراسة تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التغييرات مسؤولة بشكل مباشر عن إطالة العمر.

وخلال الدراسة، قام باحثون بتقييم آثار التقييد المتدرج للسعرات الحرارية والصيام المتقطع على 960 أنثى فئران متنوعة وراثياً، ما يؤكد نتائج العديد من الدراسات السابقة، التي تزعم بأن إبقاء الجسم جائعاً قليلاً من وقت لآخر يؤدي إلى إطالة العمر قليلاً.

وقد فقدت الفئران التي حصلت على أعلى نسبة من الطعام سعرات حرارية، في المتوسط، ​​ما يقرب من ربع الوزن الذي كانت عليه عندما كانت فئرانًا تبلغ من العمر 6 أشهر بحلول الوقت الذي بلغوا فيه 18 شهرًا، في حين أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا نموذجيًا اكتسبت أكثر من ربع وزنها بقليل.