والد أشرف داري يكشف موقفه من الحاق بالسوبر المصري

كشف زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، موقف نجله من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وقال زهير داري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، إن نجله أشرف داري جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في كأس السوبر المحلي.

وتابع أن أشرف داري شعر باجهاد فقط ولا توجد إصابة تمنعه من المشاركة في السوبر المصري ومشاركته من عدمها في يد الجهاز الفني.

عيد عبد الملك يعلق على فرص أشرف داري في المشاركة بالسوبر

وكان أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، قد أكد أن مواجهة الأهلي والزمالك لها طابع خاص، وتظل ديربي قوي بين الناديين الكبيرين، مشيرًا إلى أن مواجهة الديربي ستظل تحظى بالاهتمام الجماهيري والاعلامي الكبير.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني سيدخل مواجهة الزمالك بنفس التشكيلة الأساسية باستثناء وجود ياسر إبراهيم بدلا من عبدالمنعم، ويحيى عطية الله في مركز الظهير الايسر، بالإضافة للعناصر الآخرى التي تمتلك خبرات كبيرة".

وأضاف: " أشرف داري لا زال منضم للأهلي وغاب عن مواجهتي جورماهيا الكيني بسبب الاصابة، ومن الصعب المغامرة بالمدافع المغربي أشرف داري والدفع به بشكل أساسي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم لاعبين مميزين وثنائي دولي، وبجوارهم محمد هاني ويحيى عطية الله، ولا يوجد هناك أي مفاجأة متوقعة بالنسبة لتشكيلة كولر".

وواصل: "حسام عبدالمجيد من العناصر الدفاعية الجيدة ويظهر جيدا في المباريات الكبرى بمستوى أفضل، والزمالك لن يلعب بضغط عالٍ على الأهلي ولذلك اعتقد ان حسام عبدالمجيد سيظهر بمستوى مميز، والفريقين سوف يسعيان لاستغلال المساحات.. وكولر يترك الكرة في بعض الاحيان لمنافسه، من أجل استغلال أي ثغرة للتسجيل".