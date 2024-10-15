رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة TH Koeln الألمانية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من جامعة TH Koeln الألمانية، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

ضم الوفد الدكتور لارس ريبي بكلية التنمية المكانية وأنظمة البنية الأساسية بالجامعة ورئيس المجلس الاستشاري العلمي لبرنامج الهيدرولوجيا الدولي التابع لليونسكو وبرنامج الموارد المائية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والدكتور مهندس حسن طلبة أبو النجا منسق برنامج iWater بالجامعة والخبير الدولي في مجال الأمن المائي.

شهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و

الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتور على البحراوى الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مشروع iWater وبرنامج الماجستير في الإدارة المتكاملة في المياه،والأستاذ الدكتور تامر النادى الأستاذ بكلية الهندسة ومدير إدارة المنح والمشروعات.

وأكد رئيس جامعة عين شمس عمق العلاقات بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأعرب عن تطلعه لتعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع جامعة TH Koeln في مجالات مختلفة.

من جانبه أعرب الدكتور لارس ريبي عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن جامعة TH Koeln تحتل مكانة رائدة في العديد من مجالات البحث العلمى ولها علاقات مع عددًا من الجامعات العالمية المرموقة ، مؤكدا على تطلعه لإقامة علاقات تعاون مع جامعة عين شمس ، مشيداً بدورها الريادى على الصعيدين المحلي والدولي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك على صعيد تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب التعاون في الجانب البحثى.

برنامج مشترك في مجال المياه يجمع بين TH Koeln وجامعتى عين شمس والمنصورة

كذلك تم مناقشة إطلاق برنامج مشترك في مجال المياه يجمع بين جامعة TH Koeln وجامعتى عين شمس والمنصورة ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة ، والذي سيسهم فى مواجهة التحديات المعقدة فى إدارة المياه ، وتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التنمية المستدامة.



وفي ختام اللقاء تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تختص بجميع الجوانب المتعلقة بالبرنامج.