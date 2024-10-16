الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بمغاغة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للإنسان " والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث انطلقت ، أمس الثلاثاء،  القافلة التنموية المتكاملة لجامعةالمنيا ، لخدمة أهالي قرية بلهاسة إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا.

 

وذلك تحت رعاية  الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة ، والدكتور أيمن محمد حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور صفاء محمد عبدالرحمن عميد الكلية ، و الدكتور اقبال عبدالرحيم امام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف  الدكتور أشرف عثمان المشرف العام على القوافل بالجامعة .

 

شاركت كلية التمريض بتنظيم ندوات توعوية للأهالي عن  الأمراض المزمنة  وهي الأمراض التي ترافق الإنسان طول حياته وتشمل ،  (السكر ،  الضغط ،امراض القلب ،  السرطان وغيرها من الأمراض ) ، وتناولت كيفية الوقاية او التعايش مع هذه الأمراض بدون مضاعات ، وحاضر فيها دكتورة شرين فايز .

 

والتسمم الغذائي أسبابه، اعراضه، ووسائل الوقاية منه ، وحاضر فيها دكتورة فاطمة يوسف ، وتناول اضرار التدخين علي كل الأجهزة للإنسان مثل،  الجهاز( التنفسي، القلب والأوعية الدموية وغيرها) وكيفية الإقلاع عنه ، وحاضر فيها دكتور عصام احمد ، وذلك تحت إشراف الدكتورة إقبال عبدالرحيم وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

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