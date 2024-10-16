قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بمغاغة

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للإنسان " والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث انطلقت ، أمس الثلاثاء، القافلة التنموية المتكاملة لجامعةالمنيا ، لخدمة أهالي قرية بلهاسة إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا.

وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة ، والدكتور أيمن محمد حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور صفاء محمد عبدالرحمن عميد الكلية ، و الدكتور اقبال عبدالرحيم امام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أشرف عثمان المشرف العام على القوافل بالجامعة .

شاركت كلية التمريض بتنظيم ندوات توعوية للأهالي عن الأمراض المزمنة وهي الأمراض التي ترافق الإنسان طول حياته وتشمل ، (السكر ، الضغط ،امراض القلب ، السرطان وغيرها من الأمراض ) ، وتناولت كيفية الوقاية او التعايش مع هذه الأمراض بدون مضاعات ، وحاضر فيها دكتورة شرين فايز .

والتسمم الغذائي أسبابه، اعراضه، ووسائل الوقاية منه ، وحاضر فيها دكتورة فاطمة يوسف ، وتناول اضرار التدخين علي كل الأجهزة للإنسان مثل، الجهاز( التنفسي، القلب والأوعية الدموية وغيرها) وكيفية الإقلاع عنه ، وحاضر فيها دكتور عصام احمد ، وذلك تحت إشراف الدكتورة إقبال عبدالرحيم وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة .