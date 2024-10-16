تحمل اسم الأديب يحيى الطاهر.. ننشر شروط المشاركة بمسابقة الأقصر الأدبية الكبرى

أعلن المنتدى الثقافي بالأقصر، تحت رعاية النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالأقصر، ومؤسسة علي العديسي للتمنية والتدريب، عن انطلاق الدورة الثالثة لمسابقة الأقصر الأدبية الكبرى.

وتضم الدورة الثالثة للمسابقة الأدبية الكبرى مجالات الشعر الفصيح، والشعر العامي والقصة القصيرة والرواية والمسرح والدراسات الأدبية؛ وأكد المنتدى أنه قد استقرت أمانة المسابقة على أن تحمل هذه الدورة اسم الأديب ( يحيى الطاهر عبد الله ) كما وافقت على منح جائزة خاصة لشخصية من كبار أدباء ومفكري مصر .

وتشمل شروط المسابقة:

- أولا: جمهور المسابقة - جمهورية مصر العربية

- ثانيا: المسابقة مفتوحة لكل الأعمار

- ثالثا: يتم تقديم الأعمال مكتوبة بصيغة الوورد أو ال pdf مع كتابة الإسم والمدينة في ورقة منفصلة دون إرفاق سيرة ذاتية للمتسابق

- رابعا: يتقدم المتسابق في أي مجال بكتاب معد للطباعة ( ديوان شعر عامي أو فصيح - مجموعة قصصية - رواية - مسرح - دراسة أدبية أو شعبية ) .

- خامسا: في مجال الدراسات الأدبية يكون محور الدراسة عن الموروث الشعبي والتاريخي في الجنوب ( شفاهي - مكتوب - حديث - قديم - أثري ) .

- سادسا: لا يحق للفائز بإحدى جوائز المسابقة تكرار المشاركة إلا بعد مرور دورة واحدة .

- سابعا: يتم تقييم الأعمال واختيار الفائز على أساس أعلى الدرجات للعمل المتميز في مجاله ؛ أي أنه لن تكون ثلاثة مراكز في كل مجال وإنما هي ثلاثة مراكز تتنافس عليها جميع أنواع الكتابات المتقدمة للمسابقة

- ثامنا: لا يحق لأي متسابق التقديم في أكثر من مجال من مجالات المسابقة

- تاسعا: ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد تم نشره بأي وسيلة من وسائل النشر وأن تكون جميع الأعمال معدة للنشر .

- عاشرا: أي عمل يحاول المتسابق تقديمه منتخبا من مجموعة أعمال له سبق طباعتها بغرض الحصول على فرصة أكبر في الفوز سيتم استبعاده تلقائيا .

...........

يبدأ التقدم للمسابقة من يوم ١٥/١٠/٢٠٢٤ وينتهي في ٣٠/١٢/٢٠٢٤ على رقم الواتس الآتي: ٠١٠٠٣٧٩٤١٥١

وتشمل جوائز المسابقة:

١- يحصل الفائز الأول على جائزة مالية خمسة عشر ألف جنيه ودرع تكريم

٢- يحصل الفائز الثاني على جائزة مالية عشرة آلاف جنيه ودرع تكريم

٣- يحصل الفائز الثالث على جائزة مالية خمسة آلاف جنيه ودرع تكريم

........

على ان يتم إعلان النتيجة وموعد حفل توزيع الجوائز يوم ٣٠/٣/٢٠٢٥

