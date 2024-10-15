الخطيب يُكرم أبطال الكاراتيه في الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تكريم أبطال الكاراتيه «عمر أشرف ومنة الهواري وملك ناجي ومريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى»، بعد الإنجازات الكبيرة التي حققوها مع المنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين والشابات تحت 21 عامًا، والتي أقيمت في مدينة فينيسا الإيطالية، وذلك في حضور الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي.



وقام الكابتن محمود الخطيب أيضًا بتكريم جهاز الكاراتيه بالنادي، الذي يضم كلًّا من خالد فضل، رئيس الجهاز، والمدربين: «محمد مهاراتو، ومحمد عبد القادر، وأحمد عيد»، على المجهود الذي يبذلونه لصناعة أبطال يمثلون المنتخبات الوطنية، ويساهمون في رفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية.

وقدم الخطيب التهنئة لأبطال الكاراتيه، على النتائج التي حققوها في بطولة العالم، وأثنى على الجهد الكبير الذي بذلوه منذ انطلاق منافسات البطولة وصولًا إلى منصات التتويج.

وأهدى الكابتن محمود الخطيب درع وعلم النادي لأبطال الكاراتيه وجهازهم الفني.



وحقق لاعبو الكاراتيه بالنادي إنجازًا كبيرًا في بطولة العالم، حيث فاز عمر أشرف بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 84 كيلوجرامًا، وفازت منة الهواري بالميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 55 كيلوجرامًا، كما فازت ملك ناجي بالميدالية البرونزية في منافسات وزن ٦٦ كيلوجرامًا.

وساهمت لاعبات النادي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى» في حصول المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية، بعد الفوز على منتخب ‏لوكسمبرج في لقاء تحديد المركز الثالث.‏



جاءت نتائج لاعبي الأهلي انعكاسًا للاهتمام الكبير بقطاع الكاراتيه، ‏تحت قيادة الكابتن خالد فضل، وفي ظل تواجد أفضل العناصر في كافة الفئات العمرية، وهو ما كان له دور كبير في حصد ‏البطولات، والمساهمة في الإنجازات التي تحققها المنتخبات الوطنية بكافة المحافل القارية والدولية.