أحمد موسى ينفعل على سائقي القطارات المستهترين: "لو مش عاجبك الشغلانة سيبها"

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة مع مسئولي هيئة السكة الحديد، بعد واقعة حادث المنيا.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير أصدر قرارا بـ عمل كشوفات وتحليل طبية لجميع سائقي السكة الحديد، ومن يثبت عليه تعاطي المخدرات، سيتم فصله وحبسه بشكل فوري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تنفق المليارات لتقديم أفضل الخدمات في السكة الحديد، موضحا أن الجهات الرقابية لن تسمح بالاستهتار أو التهاون في تشغيل قطارات السكة الحديد بعد التطوير.



وأردف الإعلامي أحمد موسى: “بلاش الاستهانة بأرواح الناس، يجي واحد في منتهي الاستهتار ويعمل كدا، لو مش عاجبك الشغلانة سيبها”.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بالضرب بيد من حديد لكل مخطئ ومتهاون في واقعة حادث المنيا.