الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أحمد موسى ينفعل على سائقي القطارات المستهترين: "لو مش عاجبك الشغلانة سيبها"

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة مع مسئولي هيئة السكة الحديد، بعد واقعة حادث المنيا.


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير أصدر قرارا بـ عمل كشوفات وتحليل طبية لجميع سائقي السكة الحديد، ومن يثبت عليه تعاطي المخدرات، سيتم فصله وحبسه بشكل فوري.

txt

حسن علام: افتتاح محطة قطارات بشتيل علامة فارقة في التزامنا بتعزيز قطاع النقل في مصر

txt

اقتصادية النواب: محطة قطارات بشتيل ستغير وجه الحياة بمحافظات القاهرة الكبرى

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تنفق المليارات لتقديم أفضل الخدمات في السكة الحديد، موضحا أن الجهات الرقابية لن تسمح بالاستهتار أو التهاون في تشغيل قطارات السكة الحديد بعد التطوير.


وأردف الإعلامي أحمد موسى: “بلاش الاستهانة بأرواح الناس، يجي واحد في منتهي الاستهتار ويعمل كدا، لو مش عاجبك الشغلانة سيبها”.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بالضرب بيد من حديد لكل مخطئ ومتهاون في واقعة حادث المنيا.

مواد متعلقة

أحمد موسى يحتفي بزيارة ولي العهد السعودي إلى مصر: الأمير محمد في بيته

خبير تكنولوجي: دول ديمقراطية تستخدم هندسة مواقع التواصل لتوجيه الرأي العام

أستاذ عقيدة: الحاكمية فكرة موهومة تستهدف إسقاط الحكومات

خالد الجندي يكشف عن أفعال تدخل الجنة بلا عذاب أو حساب.. فيديو

"الدراسات الإقليمية": لقاء السيسي وبن سلمان يدفع جهود التهدئة في المنطقة

"الصحة" تعلن تطورات مصابي حادث أتوبيس الجلالة.. فيديو

كاتب سعودي: زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في لحظة حاسمة للمنطقة

إبراهيم عيسى: استقرار النظام السياسي الحالي مطلب وغاية
الجريدة الورقية