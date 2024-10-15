الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 09:32 م 10/15/2024 9:32:35 PM

ما يحدث من الكيان الصهيونى الذى أصبح يضرب هنا وهناك دون تمييز وقتل المدنيين فى غزة فى فلسطين والضفة وفى جنوب لبنان ويقتل فى المدنيين بلا رحمة أو هوادة وللأسف الشديد لا المجتمع الدولى ولا حقوق الانسان ولا محكمة العدل الدولية استطاعت أن تفعل شىء مع هؤلاء الصهاينة الذين أصابهم الغرور ولا يعلموا أن الأمر إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده بلا جدال، وهناك رجال أشداء أقوياء قادرون على ردع هؤلاء الصهاينة إن لم يتعظوا مما حدث لأمريكا فى فيتنام وأفغانستان والعراق وما حدث لروسيا فى أفغانستان، فإن مصابهم سيكون كبير وهم يعلمون علم اليقين لولا الدعم الأمريكى الذى ليس له نظير فى إقامة جسر جوى، ومدها بأحدث الأسلحة ما استطاعت أن تحارب فى غزة أو فى جنوب لبنان لكننى أذكر هؤلاء الصهاينة إن لم تعودوا إلى صوابكم وتتوقفوا عن هذه المجازر فإن أمتنا قادرة بإذن الله على دحركم وسيكون النصر حليفنا إن شاء الله

