أحمد موسى يحتفي بزيارة ولي العهد السعودي إلى مصر: الأمير محمد في بيته

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الزيارة المهمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، مؤكدا أن العلاقات قوية والأشقاء كانوا في بيتهم.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم خلال الزيارة التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الاتفاقية تأخذ المسار القانوني في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث تعرض على الحكومة ومن ثم على البرلمان لتحظى على الموافقة.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الاتفاقية سيكون لها أولوية لتعرض على البرلمان المصري بشكل عاجل ليتم تطبيقها خلال الشهرين المقبلين.

وأكد أن هذه الاتفاقية في الجانب السعودي تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الشورى وهي الجهة النيابية في المملكة العربية السعودية ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.

وقال إن الاتفاقية ستضمن حماية الاستثمارات في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، موضحا أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل حوالي لأكثر من 130 مليار ريال .

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 14 إشكالية في هذه الاتفاقية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعهد بحلها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أكد تدفق استثمارات سعودية غير مسبوقة إلى مصر خلال الفترة المقبلة وتكون قائمة على الشراكة بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك 7500 شركة تعمل في المملكة العربية السعودية تسهم في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل، مضيفا أن الدولة المصرية آمنة ومستقرة.

وأضاف أن البيئة المصرية جاذبة للاستثمارات حيث تمتلك بنية تحتية قوية وكل القطاعات المصرية جاذبة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة.

