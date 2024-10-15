كاتب صحفي: زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة "تاريخية".. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة واستقباله من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي له منذ قليل، مشددًا على أن هذه الزيارة يمكن وصفهبا بالـ"تاريخية".

وأشار “أبو شامة”، خلال مداخلة على شاشة قناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هذه الزيارة الحالية لولي العهد السعودي إلى القاهرة سبقها عدة زيارات شكلت منعطفا مهما في تاريخ العلاقات المصرية بين البلدين، والتعاون المصري السعودي المشترك.

وأضاف أن الزيارة تأتي في توقيت شديد الأهمية، لمناقشة الملفات الإقليمية المتعددة والمتنوعة، مؤكدا أن هناك انفتاح واسع بين البلدين ما يؤشر على أن هناك زيادة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أنه على المستوى الإقليمي هناك ملفات رئيسية تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، في مقدمتها الحرب في غزة.

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

وتابع: “الدبلوماسية المصرية السعودية تبذلان من أجل إيقاف الحرب في غزة وإحلال هدنة تضمن وصول المساعدات لغزة وإيقاف عجلة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل على أهالي القطاع منذ أكثر من عام”، مؤكدًا أن البلدين يسعيان على كافة المحافل الدولية من أجل إيجاد تيار قوي داعم للحق الفلسطيني وهذا الملف سيكون له الأولوية الأولى.

ونوه بأن إلى ملف الحرب في لبنان، إذ تولي مصر وسعودية لبنان وضرورة وقف الحرب فيها أهمية كبيرة.