سبب له عاهة.. عملية طهارة لطفل تنتهي بكارثة في الفيوم

الواقعة التي شهدتها قرية السمطا في مركز دشنا بمحافظة قنا تسلط الضوء على قضية الإهمال الطبي في المؤسسات الطبية الخاصة.

وفقًا للبلاغ الذي حرره مصطفى عبد الرحمن، والد الطفل، فإنه توجه لإجراء عملية "الطهارة" لابنه البالغ من العمر 7 سنوات في عيادة خاصة، لكن العملية انتهت بمضاعفات خطيرة تسببت في بتر جزء من العضو الذكري للطفل.

تم توجيه الطفل بعد الحادث إلى مستشفى المرزوقي الجامعي، ثم إلى المستشفى الجامعي بالمعبر لتلقي الرعاية الصحية المتقدمة.

في المقابل، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات بعد تلقي البلاغ المسجل برقم 6644 جنح دشنا لسنة 2024.

تم تكليف إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة والوقوف على ما إذا كان هناك إهمال من قبل الطبيب المعالج، ومن المتوقع استدعاء الطبيب للتحقيق وأخذ إفادته، إلى جانب استعراض السجل الطبي للطفل وتقييم الإجراء الطبي الذي تم اتخاذه.

القضية تعيد طرح التساؤلات حول مدى التزام بعض العيادات الخاصة بمعايير السلامة الطبية، وتثير أهمية الرقابة المستمرة من الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.