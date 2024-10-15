مصر وموريتانيا .. شوط أول سلبي في رابع جولات تصفيات أمم أفريقيا

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني ونظيره موريتانيا ، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.





وجاء تشكيل المنتخب في اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد.

الوسط :محمود صابر - مروان عطية.

الهجوم : عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".



بينما يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل.



ويأتي ترتيب مصر في صدارة المجموعة ، التي جاءت كاملة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي :

1- منتخب مصر 9 نقاط.

2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط.

3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط.

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط.

ويحتاج المنتخب الوطني إلى نقطة وحيدة فقط لحسم التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.