مصر وموريتانيا .. شوط أول سلبي في رابع جولات تصفيات أمم أفريقيا
حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني ونظيره موريتانيا ، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.
وجاء تشكيل المنتخب في اللقاء كما يلي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد.
الوسط :محمود صابر - مروان عطية.
الهجوم : عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".
بينما يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل.
ويأتي ترتيب مصر في صدارة المجموعة ، التي جاءت كاملة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي :
1- منتخب مصر 9 نقاط.
2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط.
3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط.
4- منتخب موريتانيا 3 نقاط.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى نقطة وحيدة فقط لحسم التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.