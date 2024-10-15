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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مصر وموريتانيا .. شوط أول سلبي في رابع جولات تصفيات أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني ونظيره موريتانيا ، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب الأخير لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.
 

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وجاء تشكيل المنتخب في اللقاء كما يلي: 
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد.
الوسط :محمود صابر - مروان عطية.
الهجوم : عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

بينما  يتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل.

ويأتي ترتيب مصر في صدارة المجموعة ، التي جاءت كاملة بعد الجولة الثالثة على النحو التالي :
1- منتخب مصر 9 نقاط.
2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط.
3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط.
4- منتخب موريتانيا 3 نقاط.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى نقطة وحيدة فقط لحسم التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

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