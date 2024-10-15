الشرقية: اهتمام القيادة السياسية بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر إحتياجًا

والإنتهاء من أعمال صيانة مدارس المحافظة..

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة الشهيد سالم المنسي الإعدادية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بكفر الحاج عمر والمُقامة على مساحة 1872 م2 وتتكون من 4 طوابق وتضم 6 فصول دراسية بتكلفة ماليه 3 مليون و 620 ألف جنيه، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

تفقد محافظ الشرقية قسم المعمل المطور بالمدرسة وتعرف على الأدوات والأجهزة المستخدمة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ عليها لضمان استمراريتها لأطول فترة ممكنة ومشاركة طلاب المدرسة للمعلم في إجراء التجارب الكيميائية البسيطة لضمان وصول المعلومة لهم بشكل مبسط يساعدهم على سرعة الفهم والاستيعاب.

واستمع محافظ الشرقية، لشرح من معلم الرياضيات وأدار حوارًا مع الطلاب والطالبات للتعرف على مدى استفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم، مطالباً بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

وأكد محافظ الشرقية، على إدارة المدرسة بالمتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول المدرسية للوقوف علي مدي استيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، مؤكدًا على ضرورة تفعيل المنصات الإلكترونية والإستفادة منها في شرح المنهج المدرسي لضمان وصول المعلومة للطالب بشكل سليم.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إلى الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والإنتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القرى والمراكز والمدن لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعلمية بالشرقية، واللواء خالد سعيد عضو مجلس الشيوخ، واللواء علي الدين النجار عضو مجلس النواب، وعلاء عبد النبي وإمام منصور عضوا مجلس النواب، وأحمد الطاروطي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، وعبد العزيز مرشد رئيس مجلس الأمناء.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد افتتح محطة رفع صرف صحي قرية غزالة عبدون بمركز فاقوس والمُقامة على مساحة 625 م بطاقة تصميمية 2500 م3 / يوم، وبتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ المشروعات القومية لخدمة الأهالي بقرية نزلة العزازي وتقديم مشروعات صرف صحي أمنه ونظيفة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030.

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، لمحافظ الشرقية شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة الرفع وتشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية (بيارة التجميع – المطرقة المائية – مبنى مولد الديزل – مبنى المخزن – مبنى إداري – غرفة أمن ومراقبة - المهمات الكهروميكانيكة – السور الخارجي) بالإضافة إلى شبكات إنحدار بطول 3.4 كم .

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية أعطى محافظ الشرقية، إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق الإستفادة من المشروع لعدد 9608 نسمه.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد سعيد عضو مجلس الشيوخ، واللواء علي الدين النجار عضو مجلس النواب، وعلاء عبد النبي، و إمام منصور عضوا مجلس النواب، وأحمد الطاروطي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، والإعلامية حياه عبدون وأهالي القرية.