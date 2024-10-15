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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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"الصحة" تعلن تطورات مصابي حادث أتوبيس الجلالة.. فيديو

حادث أتوبيس الجلالة
حادث أتوبيس الجلالة

كشف حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس الجلالة، موضحا أن هناك 19 مصابا تلقوا العلاج وخرجوا من المجمع السويس الطبي.

وتابع حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 8 حالات غير مستقرة في حادث أتوبيس الجلالة الذي وقع أمس الاثنين، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

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كما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة أجرى زيارة لمجمع السويس الطبي، أمس الاثنين، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، موضحا أن هناك 16 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المجمع الطبي.


فيما أشار حسام عبدالغفار إلى أن مسئولي وزارة الصحة، يتابعون الحالة الصحية للمصابين، منذ بدء وقوع الحادث، ونقلهم إلى المستشفى.

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