«رائحة المُغادرة الإجبارية بشعه».. آخر ما نشرت ميريام ميلاد ضحية حادث الجلالة

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة المنوفية، وقرية سبك الأحد التابعة لمركز اشمون بشكل خاص، عقب انتشار خبر وفاة ميريام ميلاد فوزي، الطالبة بكلية الطب جامعة الجلالة بالسويس، إحدى ضحايا حادث انقلاب أتوبيس طريق جلالة العين السخنة.

وكانت الجثة المجهولة في حادث أتوبيس الجلالة لطالبة من المنوفية وهي الطالبة ميريام ميلاد.

اخر ما نشرته ميريام

آخر ما نشرته ميريام ميلاد قبل رحيلها

وآخر ما نشرت الطالبة ميريام ميلاد فوزي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة المنوفية منشور قبل وقوع الحادث بعنوان «رائحة المُغادرة الإجبارية / بشعه»، وآخر بعنوان «‏يتجاوز - وهو صامت - كل شيء حتى تعتقد عندما تراه أنه لم يتعثر يومً» .



وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لدفتر عزاء، حزنًا على وفاة الطالبة ميريام ميلاد، إذ نشر عبدالعزيز عيد أحد المعلمين الذي قام بالتدريس لها في المرحلة الثانوية «وصلني دلوقتي خبر وفاة الطالبة العزيزة جدا علي قلبي ميريام ميلاد في حادث الجلالة .. يعلم ربنا انا بعز ميريام قد ايه والله ٣ سنين درستلها خلال مرحلة الثانوية مشوفتش منها غير روح طيبة وشخص جميل وزمايلها يشهدوا قد ايه كنت بعزها وبعتبرها اخت ليا .. مهما كنت متضايق متنرفز متأخر الاقي دايما جملتها اللي فضلت ٣ سنين تقولها لي " براحتك يا مستر حضرتك تعمل أي حاجة " .. هفتقدك جدا يا ميريام وهفتقد كلامك الطيب وربنا يصبر أهلك.. ولتنعم روحك الطيبه بكل سلام ورحمة » .

كما نشرت مريان سعيد:«"عَزِيزٌ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مَوْتُ أَتْقِيَائِهِ."

ميريام ميلاد عروسه المسيح ربنا يرحمك يا حبيبتى ويصبر اهلك على فراقك

ادعولها بالرحمة» .

ودعت ندى بلال للفقيدة قائلة: ربنا يرحمك ويجعل مثواكِ الجنة، اللهم إني أسألك لها الدرجات العُلى من الجنة، وأدخلها الجنة، وأسألك لها خلاصا من النار.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من قائدي السيارات يفيد انقلاب أتوبيس، بطريق الجلالة - السخنة، اتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات على إثر ذلك لقي 13 أشخاص مصرعهم، وأصيب 28 آخرين في انقلاب أتوبيس ركاب بطريق الجلالة السخنة، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طب السويس لتلقي العلاج والوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى.