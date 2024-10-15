فوز عبير فريد ونجلاء إسماعيل بجوائز جامعة عين شمس في الفيزياء

حصلت الدكتورة عبير سيد فريد من قسم الفيزياء بكلية التربية على جائزة الدكتورة لطيفة الحوطي من جامعة عين شمس لأفضل بحث منفرد مقدم من أستاذ مساعد في الفيزياء لعام 2023.

جاء ذلك حرصًا من جامعة عين شمس على دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس للمنافسة في مجال الجوائز الأكاديمية والبحثية، وتقديرًا للجهود المتميزة المبذولة في البحث العلمي.

كما نالت الدكتورة نجلاء مصطفى محمد إسماعيل من قسم الفيزياء بكلية البنات جائزة الدكتور حسين أبو ليلة لأفضل بحث منفرد مقدم من مدرس في نفس المجال للعام ذاته.

وقد تم اعتماد الجوائز من قبل مجلس جامعة عين شمس بتاريخ 29 يوليو 2024، تأكيدًا لالتزام الجامعة بتعزيز التفوق الأكاديمي وتشجيع الباحثين على تقديم إسهامات رائدة في مختلف المجالات العلمية.

رئيس جامعة عين شمس يهنئ الفائزات

ويتقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة بالتهنئة للفائزين، مع التأكيد على استمرار دعم الجامعة لجميع شباب الباحثين والفائزين، وتحفيزهم على تقديم أبحاث متميزة تسهم في تطوير العلوم والمعرفة.

تكمن أهمية بحث الدكتورة عبير في تحليل خصائص المواد الزجاجية باستخدام طريقة DTA، مما يسهم في فهم ديناميكيات التبلور وتطوير تطبيقات جديدة في مجالات الإلكترونيات والمواد المتقدمة.

بينما تبرز أهمية بحث الدكتورة نجلاء في تأثير فاكهة تمر الهجليج كعلاج محتمل لداء السكري، حيث تسلط الضوء على خصائصها البيوفيزيائية وتأثيراتها الإيجابية على كريات الدم الحمراء. تمثل هذه الأبحاث خطوات هامة نحو تعزيز استخدام النباتات الطبية في العلاج، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.

تعكس الجوائز الممنوحة التزام الجامعة بدعم الباحثين المتميزين وتحفيزهم على تقديم إسهامات قيمة في مجالات العلوم والمعرفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتقدم العلمي في المستقبل ويحقق رسالة الجامعة.