بتناوله حبة غلال .. انتحار عامل بمسجد فى الفيوم بسبب ضائقه مالية

أقدم عامل بأحد المساجد بقرية طبهار بمركز ابشواي فى الفيوم، على الإنتحار بعد تناول حبة حفظ الغلال السامة، للتخلص من حياته وذلك لسوء حالته النفسية نتيجة مروره بضائقه ماليه ومشاكل أسرية، وتم نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي، ثم إلى مستشفى الفيوم ولسوء حالته تم نقله إلى معهد السموم بالقاهرة، وفشلت محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة أبشواي، بإبلاغ أهلية شخص يدعي" شعبان .س . أ" 53 عاما عامل بإحد المساجد بقرية طبهار بدائرة المركز باقدامه على الانتحار وتناول حبة حفظ الغلال.

وتبين من التحريات الأولية وفاة شعبان .س ، 53 سنة مقيمً بقرية طبهار بدائرة مركز ابشواي بالفيوم، متأثرا بإصابته بالتسمم بعد تناول حبة الغلة السامة، وبسؤاله قبل تدهور حالتها، أكد إنتحاره بسبب تأثره نفسيا لمروره بضائقه ماليه لتجهيز ابنته التي تحدد موعد زفافها ومشاكل اسرية بالإضافة إلى مشاكل في عمله و مروره بأزمه، فضاقت الدنيا في وجهه وهان عليه إزهاق روحه فعزم النيه على التخلص من حياته لعجزه وضيق احواله الماديه، وقام بتناوله قرصين من حبة حفظ الغلال السامة بعد إنتهاء الإجتماع الذي عقد بإدارة أوقاف العجميين أول أمس، وتم نقله المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بندب مفتش الصحة لبيان اسباب الوفاة وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم.