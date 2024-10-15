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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الملك عبد الله الثاني يؤكد ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب للقوات المسلحة الأردنية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

 

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، ضرورة الاستمرار بتعزيز الجاهزية والتدريب، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في مختلف الظروف.

 

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جاء ذلك خلال زيارة الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليوم الثلاثاء، قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.

 

واستمع العاهل الأردني، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز من قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية عن عمليات التطوير والتحديث والخطط المستقبلية لتعزيز قدرات وإمكانات منتسبي القوات.

 

وأعرب الملك عبد الله - طبقًا لبيان الديوان الملكي اليوم- عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية، ومعنوياتهم العالية وجاهزيتهم.

 

حضر اللقاء مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

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