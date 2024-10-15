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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مباحثات مصرية تونسية لتعزيز التعاون في المجال الصحي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسي، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وتونس في عدد من الموضوعات الصحية، وسبل تعزيزها، ومن بين هذه الموضوعات تدريب الكوادر الطبية ،إضافة إلى أبرز الموضوعات التي تناقشها اجتماعات اللجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

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وأضاف عبد الغفار أن الوزير وجه الدعوة لوزير الصحة التونسي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر في القاهرة، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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