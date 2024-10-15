طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

جاء ذلك في إطار إحتفالية كلية الطب باليوم العالمى للصحة النفسية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

جامعة عين شمس تنتقش اهمية التوعية بالأمراض النفسية

ناقشت الندوة أهمية التوعية المجتمعية عن الأمراض النفسية و دور كلية الطب في نشر الوعي عن الأمراض النفسية المختلفة.

كما تناولت ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية ووصول الإنسان إلى حالة من التوافق النفسي مع ذاته ومع الآخرين وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة بشكل إيجابي والعلامات المشيرة إلى وجود اضطراب نفسي والتي تحول المرء دون مواجهة حياته اليومية بشكل سليم و أهمية طلب المساعدة في تلقي العلاج النفسي.

حضر الندوة الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق أحمد عكاشة رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.