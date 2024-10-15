منوف فى المنوفية تودع الطبيب "عمر بسه" ضحية أتوبيس الجلالة|صور

فى جنازة مهيبة

خرج المئات من أهالي مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية يودعون منذ قليل طالب كلية الطب بجامعة الجلالة عمر حسن بسه الطالب بكلية الطب جامعة الجلالة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه من مسجد الشيخ زوين بمدينة منوف، والذي لقي مصرعه أمس مع 11 من زملائه في حادث انقلاب الأتوبيس المأساوي الذي وقع أمس الإثنين أثناء عودتهم من الجامعة إلي السكن الجامعي الذي يقيمون به .

الطالب عمر

الحزن يخيم علي منوف



واتشحت مدينة منوف بالسواد حزنا على وفاة الطالب عمر بسه البالغ من العمر 19 عامًا، والمقيد بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الجلالة بالسويس، وسط انهيار أسرته التي لم تصدق حتى الآن خبر الوفاة، وردد مشيعو الجنازة الهتافات المدوية عقب خروج الجثمان من المسجد بعد الصلاة عليه وتشييعه إلى مثواه الخير في مقابر العائلة بمدينة منوف، كما خرجت النساء وراء الجثمان ورددن عبارات " مع السلامة يا عمر هتوحشنا ياغالي" وسط بكاء صراخ.

استلام الجثمان



وكان أهالي الفقيد، فقيد الشباب عمر بسه قد تسلموا جثمانه من السويس وتم نقله إلى مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

جنازة مهيبة لـ طالب الصيدلة أحمد الصعيدي ضحية حادث الجلالة بمسقط رأسه بالمنوفية



وكانت قد شيعت المئات من أهالي قرية كفر السيد والقري المجاورة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جثمان الطالب أحمد محمد الصعيدي ضحية حادث انقلاب اتوبيس جامعة الجلالة.

وانطلقت الجنازة من مسجد الكبير بالقرية عقب صلاة الجنازة، بحضور عدد كبير من أصدقاء الطالب وجيرانه ممن ارتبطوا مع بعلاقات قوية معه ومع أهله

نقل جثمان الطالب من مستشفى السويس الي المنوفية

وكان «الطالب أحمد محمد الصعيدي» المقيد بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة بجامعة الجلالة، لقي مصرعه بحادث انقلاب اتوبيس جامعة الجلالة بالسويس أثناء عودته بعد إنتهاء اليوم الدراسي .

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من قائدي السيارات يفيد انقلاب أتوبيس، بطريق الجلالة - السخنة، اتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات على إثر ذلك لقي 13 شخص مصرعهم، وأصيب 27 آخرين في انقلاب أتوبيس ركاب بطريق الجلالة السخنة، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طب السويس لتلقي العلاج والوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى.

الحزن يخيم على المنوفية بعد وفاة طالبين إثر انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

وخيمت حالة من الحزن على محافظة المنوفية بعد وفاة الطالبين : أحمد محمد الصعيدي والذي يدرس الفرقة الأولى بكلية الصيدلية من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والطالب عمر أحمد حسن بسه ابن مركز منوف بمحافظة المنوفية، إثر حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة على طريق الجلالة، العين السخنة بمحافظة السويس.

وكان صباح اليوم أهالي الطالبين المتوفيين يستعدون لاستقبال جثامين أبنائهم من المشرحة ويجري أهل الطلاب أحمد الصعيدي، وعمر حسن الأجراءات اللازمة لخروج الجثمانين من مشرحة مستشفى السويس العام ونقلهم إلى محافظة المنوفية، لتشييعهما إلى مثواهم الأخير.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء ومواساة لنعي ومواساة أسرة الطالبين عمر أحمد حسن بسه، وأحمد الصعيدي بجامعة الجلالة، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة وهما في عمر الزهور.

وعقب تداول منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لصورة بطاقة الطالبين عمر حسن ومحمد الصعيد، ويرافقهما الرقم القومي، تأكد أهل الطالبين في المنوفية أن أبنائهم قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة، واتجهوا إلى السويس مباشرة لاستلام جثمانها.

رئيس جامعة المنوفية ينعي طلاب جامعة الجلالة ضحايا حادث انقلاب اتوبيس الجامعة



نعى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، طلاب جامعة الجلالة، المتوفين، أمس الاثنين، في حادث انقلاب أتوبيس يقل عددا من طلاب الجامعة.



وقال بيان رئيس جامعة المنوفية: ينعي كافة منتسبي جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور لهم، طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية نتيجة حادث مأساوي تعرض له الأتوبيس الذي كان يقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ويتقدمون بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.