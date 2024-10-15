محافظ المنيا يتفقد الأسواق لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الغذائية

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة تفقدية ، اليوم الثلاثاء ، في عدد من الأسواق بالمحافظة، لمتابعة أسعار السلع الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

تشديد الرقابة لضبط الأسعار

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الرقابة الصارمة لضبط الأسعار، ومنع أي تلاعب، مؤكداً أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما استمع المحافظ، إلى شكاوى المواطنين ووجه الجهات المعنية بإلزام التجار بعرض التسعيرة المقررة ، وتحرير المحاضر التموينية للمخالفين، لضمان استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، كلف المحافظ، رؤساء المراكز على مستوى المحافظة، بتوفير أماكن لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، إضافة إلى تسيير سيارات متنقلة للوصول بالسلع إلى الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمناطق البعيدة ، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لضمان توافر السلع للجميع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.