محافظ الأقصر: افتتاح حمام السباحة الأوليمبي العام المقبل

أشاد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة لتطوير المنشأت الرياضية والملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، مثمناً دعم الدكتور أشرف صبحي للمحافظة .



وأكد محافظ الأقصر، أن الأقصر تشهد انشاء وتطوير وتجديد عدد كبير من مراكز الشباب، حيث تم انشاء مراكز شباب جديدة في قريتي «اسنا وارمنت» ضمن مبادرة " حياة كريمة"، كما تم تشييد مراكز شباب جديدة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلي أعمال التطوير والتجديد التي تتم بإستمرار لمراكز الشباب والملاعب.



وأعلن المحافظ عن افتتاح وتشغيل حمام السباحة الأوليمبي بالعوامية العام المقبل، بالإضافة الي افتتاح مشروعات رياضية بالمحافظة تتضمن ملاعب واعمال تطوير لمراكز الشباب ومنشأت رياضية جديدة.

وكان قد التقي محافظ الأقصر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للأقصر، اليوم الثلاثاء، والتي افتتح خلالها وزير الشباب والرياضة ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب طيبة العوامية، كما قام بتفقد العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة داخل مركز شباب طيبة العوامية ومنها مركز الفنون شعبة الموسيقي والكورال وشعبة الفنون الشعبية والجدارية، كما تفقد معرض المنتجات الحرفية واليدوية والتي قام بتنفيذها الطلائع وقام أيضا بوضع حجر الأساس لمشروعات الطرح الاستثماري داخل نادي المدينة المنورة والتي اشتملت علي فرع للبنك الأهلي وإقامة مول تجاري وتنفيذ العديد من المحلات التجارية.



وقبل نهاية جولته بالأقصر تفقد الوزير وبرفقته المحافظ المدينة الشبابية الدولية بالطود وعقدا لقاءً مع عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



واختتم الوزير زيارته للمحافظة بإفتتاح منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن والذي يقام علي مسرح المدينة الشبابية الدولية بالطود بحضور محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره .