استرداد 323 فداناً أراضي أملاك دولة في سمالوط بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 109 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

استرداد 323 فدانًا

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، إلى جانب استرداد 323 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط.

وأكد محافظ المنيا، أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،لإستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.

تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، منذ انطلاق الموجة يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر الجاري، ففي مركز ومدينة سمالوط، تم استرداد 323 فدانا لأراضي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزيمة، وإزالة 28 حالة تعدِِ بقرى: «طرفا، والعزيمة، و قلوصنا»، وفي مركز ومدينة المنيا تم إزالة 18 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، بقرى بنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وطوخ الخيل، ونزلة حسين وتلة ودمشير، والبرجاية، وصفط الخمار، وتم التعامل الفورى في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، 9 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية، بحى غرب و شمال المدينة، و قرية بردنوها، وفي مركز بني مزار، تم إزالة 16 حالة تعدِِ علي أراض زراعية ، وإيقاف أعمال بناء مخالف، إلى جانب تنفيذ 12 حالة في مركز ومدينة العدوة منها ، 3 حالات أملاك الوحدة المحلية ، و 9 حالات ولاية الأوقاف بالظهير الصحراوي ، وقرية الشيخ مسعود.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة إزالة أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدِِ على الأراضي أملاك ري بالمدينة وتوابعها، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.