الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

العرض الأول بأوروبا لفيلم بين البينين في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك فيلم الرسوم المتحركة السعودي التجريبي بين البينين للمخرجة إيثار باعامر بالدورة الخامسة عشر من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة (15 - 20 أكتوبر) حيث يشهد عرضه الأول بأوروبا.


الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج إيثار باعامر وموسيقى زاك ماكنيل، ويروي رحلة امرأة في عقدها العشرين، تجتاز توقعات المجتمع في سعيها لاكتشاف الذات. وفي تلك الرحلة تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال. وعلى الرغم من العقبات، فإن ذاتها الحقيقية ترشدها نحو ذاتها الحقيقية.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، ثم شارك في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية بمايو الماضي، وبعدها نافس في مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان الشهر الماضي.

إيثار باعامر فنّانة، ومخرجة رسوم متحرّكة سعوديّة. درست للحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة وفي تصميم الرّسوم المتحرّكة في معهد "برات" في نيويورك. تقدّر ثقافتها وتراثها السّعوديّين بشدّة، وتسعى باستمرار إلى دمجهما في عملها. هدفها هو ترجمة الأفكار اللّاواعية إلى شيء ملموس.

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