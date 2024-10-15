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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أوليفر حكما لمباراة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج

صلاح في مباراة ليفربول
صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة ليفربول ضد تشيلسي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج لموسم 2024-2025.

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حيث تم تعيين الحكم جون بروكس لإدارة المباراة، بينما سيكون مايكل أوليفر حكمًا لتقنية الفيديو (VAR).

تستعد كتيبة ليفربول، التي يضم صفوفها النجم محمد صلاح، لمواجهة تشيلسي يوم الأحد 20 أكتوبر في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، على ملعب أنفيلد.

تُعد هذه المباراة قمة الجولة، حيث يتصدر ليفربول جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، محققًا 6 انتصارات وهزيمة واحدة. في المقابل، يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متساويًا مع أستون فيلا، حيث حقق البلوز 4 انتصارات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا هزيمة واحدة.

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