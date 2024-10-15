ندوة تعريفية ببنك المعرفة المصري بجامعة جنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات التدريب السنوي لبنك المعرفة المصري والتي نظمتها الجامعة تحت رعاية المجلس الاعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري ودور النشر العالمية وذلك لتدريب الباحثين على كيفية الوصول الى المعلومات ببنك المعرفة المصري.

أشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بان بنك المعرفة المصري يعد طفره في سهولة الحصول على المعلومات في شتى مجالات العلوم المختلفة وبيئة خصبة من الموارد التعليمية المتاحة طوال الوقت عبر الشبكة العنكبوتية وبصورة مجانية للمصريين .

مما ساهم في توفير الكثير من الجهد والوقت في العملية التعليمية ونصح الباحثين بضرورة استثمار هذه الامكانيات المتاحة وما تقدمه الدولة من خدمات في مجال وسائل المعرفة حيث ان الدول اصبحت تقيم بما تملكه من رأس مال فكري وايضا ما تملكه من كوادر قادرة على العطاء.

وأوضح الدكتور محمود أبو المجد مدير المكتبة الرقمية، بان الندوة تضم تعريف بخدمات المكتبة الرقمية بالمجلس الاعلى للجامعات ( معامل التأثير – الاحتمال ) .

واضاف بان هذه الندوة يحاضر فيها كلا من الدكتور محمد خميس من دار المنظومة والدكتور اسماعيل محمد ناشر دولي، وليد علي من بنك المعرفة المصري و محمود شوقي من وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الاعلى للجامعات.

شهد فعاليات الندوة عمداء ووكلاء ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وحشد من طلاب كليات الجامعة

نشاط طلابي:

أسرة طلاب من اجل مصر تنظم مراسم تحية العلم وترديد النشيد الوطني بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، مراسم تحية العلم وترديد النشيد الوطني تلبية لنداء الوطن ولتنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة.

حضر الفعالية، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد أسرة طلاب من اجل مصر والدكتور محمد همام مساعد رائد عام الأسرة والدكتورة بدرية حسن منسق فتيات الأسرة ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة وحشد طلابي كبير حيث.

ونقل الدكتور محمد سعيد تحيات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة للحضور الطلابي وتهنئته وترحيبه للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد وايضاً بمناسبة احتفالات اكتوبر المجيدة.

كما حث نائب رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة الاجتهاد في العملية التعليمية والالتزام بالقواعد والمعايير التي تحكم العملية التعليمية والبعد عن الشائعات وضرورة المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية وتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل.